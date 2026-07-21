Festival Quindim reúne autores e especialistas do Irã, Colômbia e Equador em Caxias do Sul

Caxias do Sul se prepara para dois dias de imersão no universo literário com a realização do Seminário Internacional de Formação, programação paralela ao 3º Festival Internacional do Leitor Quindim.
Nos dias 17 e 18 de agosto, na Unicesumar, o evento promovido pelo Instituto de Leitura Quindim receberá referências internacionais do setor como o pesquisador iraniano Ali Boozari, os colombianos Jairo Buitrago, Silvia Castrillón e Maria Osório, e o ilustrador equatoriano Roger Ycaza, além do premiado autor brasileiro Roger Mello e de especialistas de diversas regiões do país.
O seminário terá quatro salas temáticas simultâneas abordando oralidade, culturas indígenas, literatura negra, mediação de leitura e políticas públicas. O valor da taxa de inscrição será revertido em vouchers para a compra de livros infantis e juvenis na feira do evento.
COMO PARTICIPAR
- O quê: Seminário Internacional de Formação - 3º Festival Internacional do Leitor Quindim.
- Quando: 17 e 18 de agosto, das 18h30min às 21h45min.
- Onde: Unicesumar (Rua Os Dezoito do Forte, 2.494 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).
- Investimento: R$ 100 (valor convertido integralmente em créditos para a compra de livros na Livraria do Instituto Quindim).
- Inscrições: por meio de formulários online disponíveis neste link. Vagas limitadas.