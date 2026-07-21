Festival Quindim reúne autores e especialistas do Irã, Colômbia e Equador em Caxias do Sul

Um dos integrantes do Seminário Internacional de Formação é o colombiano Jairo Buitrago, escritor e pesquisador de literatura infantil e história do cinema. Acervo pessoal / Divulgação

Caxias do Sul se prepara para dois dias de imersão no universo literário com a realização do Seminário Internacional de Formação, programação paralela ao 3º Festival Internacional do Leitor Quindim.

Nos dias 17 e 18 de agosto, na Unicesumar, o evento promovido pelo Instituto de Leitura Quindim receberá referências internacionais do setor como o pesquisador iraniano Ali Boozari, os colombianos Jairo Buitrago, Silvia Castrillón e Maria Osório, e o ilustrador equatoriano Roger Ycaza, além do premiado autor brasileiro Roger Mello e de especialistas de diversas regiões do país.

O seminário terá quatro salas temáticas simultâneas abordando oralidade, culturas indígenas, literatura negra, mediação de leitura e políticas públicas. O valor da taxa de inscrição será revertido em vouchers para a compra de livros infantis e juvenis na feira do evento.

Leia Mais Inscrições para participar da programação do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim estão abertas

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