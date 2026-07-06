Documentário filmado na Serra retrata histórias de mulheres que transformam a lã em herança cultural

Está em fase de produção o longa documental Linhas da Terra e do Tempo, projeto da Gloriosa Filmes que propõe um mergulho nas histórias de resistência e independência de mulheres que transformam a lã em herança cultural, desafiando contextos patriarcais no interior do Estado.
A equipe desembarca na Serra neste mês: nos dias 15, 16 e 17 de julho, as gravações ocorrem em Cambará do Sul. Por lá, o filme contará com a participação especial do Povo dos Peraus, comunidade tradicional da região dos Campos de Cima da Serra.
Uma das personagens centrais de Cambará é Maribel Edira Klipel da Silva, que aprendeu o ofício ainda na infância com a mãe e mantém a tradição viva ao lado dos irmãos.
Com direção da cineasta carioca Tatiana Lohmann (SLAM: Voz de Levante) e direção de fotografia assinada por Edu Rabin, o documentário vai registrar o cotidiano e as memórias de cerca de 20 artesãs de nove localidades gaúchas. O roteiro de gravações de julho também inclui Lavras do Sul e São Miguel das Missões, passando por Pinheiro Machado em agosto.
— Estamos falando de histórias de mulheres que estão vivendo um processo de ver seu trabalho valorizado, depois de muita luta. Vemos aqui várias faces da mulher gaúcha — salienta a diretora.
Com produção executiva de Kátia Samara, o longa tem patrocínio do Nubank, via Lei do Audiovisual, em parceria com a Lãs do RS. O lançamento está previsto para 2027.