Documentário filmado na Serra retrata histórias de mulheres que transformam a lã em herança cultural

O lançamento do longa documental "Linhas da Terra e do Tempo", com Com direção de Tatiana Lohmann, está previsto para 2027. Lau Baldo / Divulgação

Está em fase de produção o longa documental Linhas da Terra e do Tempo, projeto da Gloriosa Filmes que propõe um mergulho nas histórias de resistência e independência de mulheres que transformam a lã em herança cultural, desafiando contextos patriarcais no interior do Estado.

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A equipe desembarca na Serra neste mês: nos dias 15, 16 e 17 de julho, as gravações ocorrem em Cambará do Sul. Por lá, o filme contará com a participação especial do Povo dos Peraus, comunidade tradicional da região dos Campos de Cima da Serra.

Uma das personagens centrais de Cambará é Maribel Edira Klipel da Silva, que aprendeu o ofício ainda na infância com a mãe e mantém a tradição viva ao lado dos irmãos.

Tatiana Lohmann dirige o longa documental com cenas na Serra. Lau Baldo / Divulgação

Com direção da cineasta carioca Tatiana Lohmann (SLAM: Voz de Levante) e direção de fotografia assinada por Edu Rabin, o documentário vai registrar o cotidiano e as memórias de cerca de 20 artesãs de nove localidades gaúchas. O roteiro de gravações de julho também inclui Lavras do Sul e São Miguel das Missões, passando por Pinheiro Machado em agosto.

— Estamos falando de histórias de mulheres que estão vivendo um processo de ver seu trabalho valorizado, depois de muita luta. Vemos aqui várias faces da mulher gaúcha — salienta a diretora.