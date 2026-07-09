Com perfil especial do artista plástico Victor Hugo Porto, revista Doma estreia na Serra

Trajetória de 50 anos do artista plástico Victor Hugo Porto é um dos destaques da primeira edição da revista Doma. Fábio Follmann / Divulgação

Te liga: vem aí uma novidade no mercado editorial da Serra. Vai ser lançada na próxima terça-feira (14) a revista Doma. Idealizada por Chirlei Battassini, a publicação terá quatro edições anuais, focada em pautas que tratam de arquitetura, decoração de interiores e da arte de viver.

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Entre os destaques do primeiro número que antecipo pra ti, está um perfil de duas páginas resgatando os 50 anos de trajetória do artista plástico Victor Hugo Porto, um dos mais importantes do Estado.

No lançamento ocorre a abertura de uma exposição com parte da produção recente de Victor Hugo Porto. Fábio Follmann / Divulgação

O coquetel de lançamento se inicia às 19h e ocorre na Quinta São Luiz (Avenida Independência, 2.432 - bairro Exposição, próximo ao Fórum). Aliás, cenário tri bacana para expor um recorte da produção do Victor Hugo, que inclusive brindará os convidados realizando uma pintura ao vivo durante o encontro.

Em primeira mão a capa da edição de estreia da revista Doma. foto da capa La Casa Vintage / Reprodução

Segredo revelado: quem quiser folhear a novidade em primeira mão, a versão em formato PDF já está disponível no site da revista.