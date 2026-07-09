Com perfil especial do artista plástico Victor Hugo Porto, revista Doma estreia na Serra

Te liga: vem aí uma novidade no mercado editorial da Serra. Vai ser lançada na próxima terça-feira (14) a revista Doma. Idealizada por Chirlei Battassini, a publicação terá quatro edições anuais, focada em pautas que tratam de arquitetura, decoração de interiores e da arte de viver.
Entre os destaques do primeiro número que antecipo pra ti, está um perfil de duas páginas resgatando os 50 anos de trajetória do artista plástico Victor Hugo Porto, um dos mais importantes do Estado.
O coquetel de lançamento se inicia às 19h e ocorre na Quinta São Luiz (Avenida Independência, 2.432 - bairro Exposição, próximo ao Fórum). Aliás, cenário tri bacana para expor um recorte da produção do Victor Hugo, que inclusive brindará os convidados realizando uma pintura ao vivo durante o encontro.
Segredo revelado: quem quiser folhear a novidade em primeira mão, a versão em formato PDF já está disponível no site da revista.
A jornalista responsável e editora é a minha ex-colega de firma Adriana Schio.