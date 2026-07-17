Com foco no protagonismo feminino, Maratona de Monólogos abre inscrições para artistas do RS

Após um hiato de sete anos, a classe artística do Estado retoma um espaço fundamental de criação. É que está confirmada para ocorrer entre 19 e 24 de outubro a 6ª Maratona de Monólogos, que ocupará o Teatro Municipal de Canela.
Com o tema Em Cena Elas, esta edição assume um compromisso explícito com o protagonismo feminino, priorizando na curadoria obras encenadas ou idealizadas por mulheres.
As inscrições abrem na segunda-feira (20) e seguem até 16 de agosto. Artistas, companhias e também estudantes universitários de teatro de todo o Estado podem submeter seus trabalhos (espetáculos de temática livre, com duração de 15 a 30 minutos).
Como participar
O processo é gratuito e deve ser feito por formulário online disponível neste link gzh.digital/maratona-monologos, onde também pode ser lido o regulamento.