Banda Angra, uma das referências do power metal no mundo, vem a Caxias do Sul durante a turnê dos 30 anos de "Holy Land"

Atualmente, o Angra é formado por Alírio Netto (vocal), Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria). Marcos Hermes / Divulgação

Ainda ecoa por esta terra chamada Caxias do Sul um tempo de bonança aos fãs de todas as vertentes do metal. Daqui saíram bandas que correram o mundo, gravaram discos na Alemanha, na França e até no Japão. Isso sem falar de toda a cena de bandas cover que mantém a chama acesa nos bares locais.

Pois é nesse cenário que a cidade recebe a turnê dos 30 anos do disco Holy Land, da banda Angra, uma das grandes referências do power metal. Os caras desembarcam por aqui no dia 26 de setembro para tocar na All Need Master Hall.

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O disco é conceitual e aborda a formação histórica e cultural do Brasil a partir do encontro entre povos indígenas, africanos e europeus. Essa narrativa aparece nas letras e na construção musical de faixas como Nothing to Say, Carolina IV, Make Believe, Z.I.T.O. e Deep Blue.

Atualmente, o Angra é formado por Alírio Netto (vocal), Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria).

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Shows em Caxias e Porto Alegre

Além de Caxias do Sul, no dia 26 de setembro, a turnê dos 30 anos do disco Holy Land, da banda Angra, também passa pela Capital.

Para o show em Caxias, os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Minha Entrada, com bilhetes promocionais a partir de R$ 70 (+ taxas).