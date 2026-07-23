A Febre da Opinião e as medalhas da Era da Performance

Saramago dizia que todos são escritores. Uns escrevem, outros não. Saramago foi prova viva dessa sentença. Em 1947, lançou o romance A Terra do Pecado — nome escolhido a contragosto, porque ele preferia A Viúva.

“Escrevi um romance aos 25 e, depois, mais nada até que, já depois dos 50 anos, perdi o meu trabalho de jornalista no Diário de Notícias e decidi que era o momento de me consagrar à escrita. Quando me perguntam por que é que passei tantos anos sem escrever, respondo sinceramente que não tinha nada para dizer”, confidenciou em entrevista a Xavi Ayén, uma das referências no jornalismo literário na Espanha.

Imagina Saramago sem ter o que dizer! Irônico, não? Saramago sem palavras é Picasso sem tinta ou Sinatra sem voz. Serviam para quê sem ter o que escrever, pintar ou cantar? Servir é verso obtuso, aponta sempre para a coisificação; nunca rimará com arte.

Mesmo sem ter o que escrever, pintar ou cantar, Saramago, Picasso e Sinatra encontraram sentido no silêncio. Não escrever, não pintar, não cantar é quase uma ofensa à Era da Performance, sobretudo nas redes sociais, onde todos têm o que dizer.

Dos conflitos sociais às receitas caseiras gourmetizadas, das bélicas decisões ao escrutínio da vida privada da celebridade da última hora, tudo é assunto para performar nos frenéticos vídeos verticais. Eu sei porque isso acontece, mas prometi não emitir opinião. Afinal de contas, crônica não é texto de opinião.

O mal deste século, que engatinha nos primeiros vinte e poucos anos, é a Febre da Opinião, acentuada pela Era da Performance. Essa é a nova pandemia, contra a qual ainda não há vacina capaz de silenciar as vozes do “eu penso que”.

“Mugnol, eu decidi não ouvir mais, nem ler redes sociais ou interagir pelo Zap”. Tudo bem, que bom pra ti. Só que a Febre da Opinião resiste apesar da indiferença.

Diariamente, não por amor, mas por responsabilidade profissional, ouço, leio, destrincho e reflito sobre dezenas e dezenas de opiniões que se acotovelam no meu entorno. No final do dia, depois de um bom banho, de uma ou duas (ou três) taças de vinho, me entrego ao ócio, à fruição artística e ao amor, porque resistir é preciso.

“Dez anos tinha eu, mas lia de corrido e entendia perfeitamente o que lia, além de não cometer, em tão tenra idade, demasiados erros ortográficos, o que, aliás, diga-se de passagem, não representava, nesse tempo, mérito merecedor de uma medalha”, escreveu Saramago em As Pequenas Memórias (2006).