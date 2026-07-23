A escritora portuguesa Joana Bértholo participa de debate do Clube do Livro de Canela

Olha só que bacana! A escritora portuguesa Joana Bértholo, uma das vozes mais originais e instigantes da literatura contemporânea, é a convidada do Clube do Livro de Canela, que comemora 15 anos em 2026. O debate, em formato híbrido — a autora participará online —, vai rolar na próxima quarta-feira (29), a partir das 17h45min.
Joana estreou na literatura com Diálogos Para o Fim do Mundo (2009), conquistando o Prêmio Maria Amália Vaz de Carvalho. Em 2022, lançou A História de Roma, finalista do Prêmio Oceanos e vencedora do Prêmio Literário Fundação Eça de Queiroz.
Para o bate-papo da semana que vem, a sugestão é ler Natureza Urbana (2023). No livro, uma mulher sem nome se vê subitamente diante de um vazio e de uma quantidade avassaladora de tempo livre após a morte da mãe e a perda do emprego num salão de beleza.
Como participar
- Para quem quiser participar, basta se inscrever pela bio do Instagram (@clubedolivrodecanela), com taxa de R$ 30.
- Fica a dica para quem estiver em Canela (ou tiver como ir para lá): pode acompanhar a sessão no Bistrô Araçá (Rua Visconde de Mauá, 443 - Centro).
- De um jeito ou de outro, a sessão é imperdível.