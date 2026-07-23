Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

A escritora portuguesa Joana Bértholo participa de debate do Clube do Livro de Canela

A autora é uma das vozes mais originais e instigantes da literatura contemporânea. Entre sua obras, destaque para "Natureza Urbana", lançada em 2023

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS