Obras produzidas durante projeto de pintura ao ar livre serão expostas em municípios da Serra 

Participam da proposta de circulação os artistas Sônia Schlee, Lana Rosa, Gustavo de Marchi e Alessandro Müller (curador). Yas Almeida / Divulgação

A proposta que nasceu singela, aproximando artistas de vários lugares para pintar ao ar livre, registrando em tela a sinuosa paisagem da Serra, vai ganhar agora um projeto de circulação. Para isso, o projeto Gramado Natural se une a Sicredi Pioneira para promover exposições itinerantes.

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A curadoria é de Alessandro Müller Silveira, contando com obras suas e de Gustavo de Marchi, Lana Rosa e Sônia Schlee. A primeira exposição abre nesta segunda-feira (8), às 19h, no Espaço Sicredi Gramado, marcando o início da circulação.

A mostra reúne pintura ao ar livre, e fotografia analógica, com obras em aquarela, óleo espatulado e registros fotográficos que nascem da observação direta da paisagem. O conjunto revela caminhos, linhas rurais, arquiteturas, memórias, modos de vida e elementos naturais que compõem a identidade territorial de Gramado para além de seu eixo urbano e turístico tradicional.