Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
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Obras produzidas durante projeto de pintura ao ar livre serão expostas em municípios da Serra 

Resultado da iniciativa Gramado Natural, mostra circulará também por Nova Petrópolis, Picada Café e Canela

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