"O macramê carrega presença, memória e afeto", diz artista têxtil caxiense Manuela Rosa

Desenvolvida a distância a partir de Caxias, a cenografia têxtil une cordões, nós e texturas para dar ao ambiente corporativo uma linguagem acolhedora, humana e repleta de presença. Matheus Salvador,Balsa Produtora / Divulgação

Há uma poesia silenciosa no ato de entrelaçar fios, nós e memórias, capaz de encurtar distâncias e ocupar espaços com afeto.

São essas tramas que levam a artista têxtil caxiense Manuela Rosa, fundadora da MR-Design Têxtil, até a capital paulista nesta semana. Sua formação em arquitetura ganhou o contorno sensível das fibras, e agora o macramê autoral assume o protagonismo na ambientação do Natura Embrace 2026. O evento ocorre nesta terça-feira (9), na emblemática Casa Natura Musical, em São Paulo.

Desenvolvida a distância a partir de Caxias do Sul, a cenografia têxtil une cordões, nós e texturas para dar ao ambiente corporativo uma linguagem acolhedora, humana e repleta de presença. Além de ambientar o palco do evento nacional com suas peças de grande escala, Manuela também confeccionou acessórios artesanais exclusivos para as recepcionistas.