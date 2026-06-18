Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

O culto de ser caxiense

Parabéns, Caxias! Aos 116 anos (de cidade) e 136 (de município), mesmo jovem, é quase sempre a velha Caxias, onde o respeito à faixa de segurança e o uso do pisca são só alucinações do pedestre

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS