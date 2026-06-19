Mario Quintana inspira tema da 42ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul; veja outras novidades

O tema "Praça em Prosa e Verso" é exaltação em dose dupla: a praça do poeta Dante, e aos 120 anos de nascimento do poetinha, natural do Alegrete. Porthus Junior / Agencia RBS

Conforme prometido pela secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, vai ter Feira do Livro em 2026. Apesar de o decreto de contenção de gastos ainda estar vigente, a pasta anuncia a data de 2 a 18 de outubro e o tema da 42ª edição, Praça em Prosa e Verso.

Aliás, o tema é inspirado na antologia Prosa e Verso, de Mario Quintana, lançada em 1978. O tema é exaltação em dose dupla, a praça do poeta Dante, e aos 120 anos de nascimento do poetinha, natural do Alegrete.

O anúncio do tema abre o calendário de novidades da festa dos livros na cidade.

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Na próxima sexta-feira (26), serão revelados os nomes do Patrono e do Amigo do Livro de 2026. Já entre julho e agosto, o público vai conhecer os escritores que vão integrar o tradicional Passaporte da Leitura.