Mais do que um projeto, o Gramado Natural é um convite para que deseja conectar seu olhar artístico à poética paisagem da Serra

O projeto valoriza a natureza, a cultura e o modo de vida do interior, por meio de vivências artísticas. Renan Sandi / Divulgação

Olhar para a paisagem da Serra e transformá-la em arte na tela é a proposta do Gramado Natural. Inspirado na tradição en plein air e no impressionismo, o projeto valoriza a natureza, a cultura e o modo de vida do interior, promovendo uma vivência coletiva e colaborativa entre artistas, comunidades e territórios através da pintura ao ar livre.

Se você tem interesse em vivenciar essa experiência de criação e intercâmbio cultural, as inscrições para a terceira edição já estão abertas. O encontro está confirmado para ocorrer de 23 a 27 de setembro de 2026, reunindo uma programação gratuita com oficinas, palestras, saídas de campo e demonstrações.

Os detalhes e a programação completa podem ser acompanhados pelo perfil oficial no Instagram: @pleinairgramado.natural.

Fica o convite pra que curte conectar seu olhar artístico à natureza da Serra.

Como participar