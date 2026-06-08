Maior desastre aéreo do Rio Grande do Sul no século 20, com vítimas de Caxias do Sul, ganha filme

Entre os entrevistados está Luis D'Arrigo, sobrinho do desembargador Balduíno D'Arrigo e de Cecy D'Arrigo, casal de moradores de Caxias do Sul que estava entre as vítimas fatais. Casa Rosa Filmes / Divulgação

Em uma noite fria e chuvosa de 28 de julho de 1950, a aeronave Lockheed Constellation PP-PCG, da Panair do Brasil, colidiu contra o Morro das Cabras, em Sapucaia do Sul — episódio ainda considerado uma das maiores tragédias da aviação nacional. Sete décadas depois, o desastre vira documentário, produzido pela Casa Rosa Filmes e dirigido pela cineasta Jo Nobre.

O longa-metragem nasceu a partir de uma pesquisa acadêmica do Curso de História da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - Polo UAB Sapucaia do Sul, desenvolvida por Ana Cristina Camargo da Silva, Edgar Ávila Gandra, Jo Nobre, Marcelo Soares da Silva e Ryel Nunes da Silva dos Santos.

O projeto reúne documentos históricos, relatórios técnicos, arquivos jornalísticos da época e depoimentos inéditos. Entre os entrevistados está Luis D'Arrigo, sobrinho do desembargador Balduíno D'Arrigo e de Cecy D'Arrigo, casal de moradores de Caxias do Sul que estava entre as vítimas fatais.