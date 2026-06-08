Liga de Caxias busca fortalecer Carnaval com articulação nacional

A Liga das Escolas de Samba de Caxias do Sul (Liesca) marcou presença no Congresso Nacional das Escolas de Samba (Conasamba), na Fábrica do Samba, em São Paulo.
A presidente Jessica De Carli e os representantes de agremiações locais Cassiano Fontana, Paulo Soares e Deiwid Zottis acompanharam debates sobre governança, financiamento e o futuro dos desfiles de rua.
O objetivo é conectar Caxias com referências do setor para impulsionar ações o ano todo e planejar o Carnaval de 2027. Além disso, a Liesca articula sua filiação à Federação Nacional das Escolas de Samba.
De volta à Serra, o próximo compromisso da Liga será no dia 22 de junho, na Câmara de Vereadores, com a entrega dos estandartes de 2026 e o sorteio da ordem dos desfiles para o próximo ano.