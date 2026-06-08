Liga de Caxias busca fortalecer Carnaval com articulação nacional

Representando as agremiações locais, estiveram em São Paulo Cassiano Fontana (E), Jéssica De Carli (presidente da Liesca), Paulo Soares e Deiwid Zottis. Arquivo pessoal / Divulgação

A Liga das Escolas de Samba de Caxias do Sul (Liesca) marcou presença no Congresso Nacional das Escolas de Samba (Conasamba), na Fábrica do Samba, em São Paulo.

A presidente Jessica De Carli e os representantes de agremiações locais Cassiano Fontana, Paulo Soares e Deiwid Zottis acompanharam debates sobre governança, financiamento e o futuro dos desfiles de rua.

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O objetivo é conectar Caxias com referências do setor para impulsionar ações o ano todo e planejar o Carnaval de 2027. Além disso, a Liesca articula sua filiação à Federação Nacional das Escolas de Samba.