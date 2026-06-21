Lanceiros Negros de Caxias do Sul participam de homenagem histórica no Palácio Piratini

A história do Rio Grande do Sul ganhou um capítulo fundamental de reconhecimento e representatividade na última semana.
Integrantes dos Lanceiros Negros de Caxias do Sul, representados por José da Rosa, Marlova da Costa, Sérgio Ubirajara e José Reis, estiveram em Porto Alegre para um momento marcante no Palácio Piratini. Eles acompanharam a inauguração de duas novas esculturas que agora integram o acervo permanente da sede do governo estadual, homenageando os Lanceiros Negros e as Quitandeiras.
A iniciativa, que fez parte das comemorações dos 105 anos do Piratini, joga luz sobre a contribuição da população negra na formação social e cultural do Estado. As obras foram criadas pelo Atelier Coletivo Vinícius Vieira, selecionadas pelo edital Palácio Contemporâneo, da Sedac.
Enquanto a escultura dos Lanceiros resgata a bravura e a busca por liberdade dos combatentes da Revolução Farroupilha, a das Quitandeiras celebra o protagonismo econômico das mulheres negras no desenvolvimento das comunidades.
Para a comitiva caxiense, mais do que um ato solene, a presença no palácio simboliza um avanço concreto na preservação da memória afro-gaúcha e na ocupação de espaços institucionais que, por muito tempo, invisibilizaram essas trajetórias.