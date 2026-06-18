Ingressos para a sessão extra do espetáculo de Gregorio Duvivier em Caxias já estão esgotando

O trabalho rendeu a Gregorio o troféu de Melhor Ator na última edição do Prêmio Bibi Ferreira. Adriano Escanhuela / Divulgação

Esperança é uma das palavras que mais combina com o povo brasileiro — principalmente se o assunto for a Seleção Brasileira, que joga nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, na esperança de uma vitória.

Por outro lado, quem estava desesperançoso para assistir ao espetáculo O Céu da Língua, com o ator e escritor Gregorio Duvivier, visto que os ingressos já esgotaram, pode crer no poder da palavra esperançar, pois uma nova sessão está com ingressos disponíveis.

Leia Mais Espetáculo investiga amadurecimento feminino e denuncia violências invisíveis

Dirigido por Luciana Paes, Gregorio usa um discurso sedutor para convencer o público de que tropeçamos diariamente na poesia, mostrando que o assunto é prazeroso e divertido. O trabalho rendeu a Gregorio o troféu de Melhor Ator na última edição do Prêmio Bibi Ferreira.