Ingressos para a sessão extra do espetáculo de Gregorio Duvivier em Caxias já estão esgotando

Esperança é uma das palavras que mais combina com o povo brasileiro — principalmente se o assunto for a Seleção Brasileira, que joga nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, na esperança de uma vitória.
Por outro lado, quem estava desesperançoso para assistir ao espetáculo O Céu da Língua, com o ator e escritor Gregorio Duvivier, visto que os ingressos já esgotaram, pode crer no poder da palavra esperançar, pois uma nova sessão está com ingressos disponíveis.
Dirigido por Luciana Paes, Gregorio usa um discurso sedutor para convencer o público de que tropeçamos diariamente na poesia, mostrando que o assunto é prazeroso e divertido. O trabalho rendeu a Gregorio o troféu de Melhor Ator na última edição do Prêmio Bibi Ferreira.
Corre, porque metade dos tíquetes da sessão extra já se foi. Vai ser no dia 28 de junho, às 18h30min, no UCS Teatro. Vendas neste link. Te liga! Não deixa pra última hora.