Espetáculo investiga amadurecimento feminino e denuncia violências invisíveis

As atrizes Odelta Simonetti e Angelita Bianchetti protagonizam o espetáculo "Anatomia do Encaixe", contemplado pelo Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral de Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O espetáculo Anatomia do Encaixe entrou na reta final de ensaios na Tem Gente Teatrando. Contemplada pelo Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral de Caxias do Sul, a produção traz as atrizes Angelita Bianchetti e Odelta Simonetti em cena para investigar o amadurecimento feminino e as violências invisíveis do cotidiano.

Sob a direção de Aline Tanaã, a peça equilibra sensibilidade e denúncia ao abordar as amarras sociais impostas às mulheres na maturidade.

Se você aprecia um teatro que provoca e acolhe ao mesmo tempo, vale a pena ficar atento: a montagem utiliza caixas de papelão como metáfora do confinamento e conta com uma trilha musical desenvolvida por Felli Dalbosco e Miraci Jardim, executada inteiramente ao vivo. É uma obra potente que usa o som, a voz e a memória como caminhos para a emancipação.