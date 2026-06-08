Em clima de Copa do Mundo, Unimed lança álbum de figurinhas

Álbum de Figurinhas do Otávio reforça mensagens sobre a importância da atividade física para o bem-estar, a convivência em equipe e os cuidados com a saúde mental. Fernanda Mondadori / Unimed Serra Gaúcha,Divulgação

Uma experiência que atravessa gerações agora chega ao ambiente hospitalar para transformar momentos delicados em oportunidades de aprendizado e acolhimento. Inspirada na Copa do Mundo, a Unimed Serra Gaúcha lança o Álbum de Figurinhas do Otávio – Edição Copa de Futebol.

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A distribuição é gratuita, voltado especialmente para as crianças atendidas no Complexo Hospitalar Unimed e em outros serviços pediátricos da região, como a Casa e o Espaço Semente.

O protagonista da ação é o simpático castor Otávio, personagem que já acompanha os pequenos nos espaços pediátricos da cooperativa e que agora os convida para uma imersão no universo do esporte.

A distribuição é gratuita, voltado especialmente para as crianças atendidas no Complexo Hospitalar Unimed e em outros serviços pediátricos da região. Fernanda Mondadori / Unimed Serra Gaúcha,Divulgação

Ao longo das páginas, a gurizada encontra curiosidades sobre o futebol, descobre como surgiram elementos tradicionais como a bola e entende as regras básicas do jogo.