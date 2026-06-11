Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Drible desconcertante

Em tempos de guerra, há líderes empunhando canetas, disparando ordens para mandar prender e deportar, às vezes, até matar. Tudo fora das quatro linhas, como fazem os pernas de pau, inaptos até para uma prosaica tabelinha diplomática

Marcelo Mugnol

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