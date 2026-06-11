Drible desconcertante

Mais um feminicídio assombra a vida das que ficam. “O que a vida quer da gente é coragem”, dizem os otimistas. Serve de que citar Guimarães Rosa numa hora dessas?

A hora é de Copa do Mundo, e pouco importam as vidas que vão ou ficam pelo caminho. Apesar de humanos, praticamos a irracional lei do mais forte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, reza o ditado.

Rezam muitos, mesmo os que sequer têm pernas para devotar sob os joelhos a fé torpe e combalida que ainda resta. Até porque, em terra de cego, quem tem um olho é rei; e dos cegos é exigida a servidão dos escravizados. Não é, vossa alteza?

A bola vai rolar. São 48 seleções, incluindo a penta-canarinho — menos a Itália — disputando 104 partidas até a grande final em 19 de julho. Nesse tempo, certamente vão rolar mais cabeças do que bolas. Até agora, só na guerra Irã x EUA-Israel, mais de 3 mil pessoas morreram, diz a rede Al Jazeera, do Catar.

Catar, terra do tri da seleção Argentina, em 2022, onde são proibidas manifestações públicas de afeto e existem restrições severas ao consumo de álcool, além dos casos de corrupção, das violações de direitos humanos, da exploração de trabalhadores migrantes e do sistema kafala — a dita “escravidão moderna.”

Antes de a bola rolar é preciso esperar pelo trilar do apito do árbitro, ao centro do campo. Minutos antes da partida de sábado, o senhor Ancelotti vai explicar — pela milésima vez — o que cada atleta deve fazer em campo, qual papel interpretar, em que momento atacar ou recuar.

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Até hoje, nenhum ser humano executou tão bem um nó tático no adversário como Garrincha. Quem chegou mais perto foi Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, a cada 50 anos surge um extraterrestre hábil na arte de humilhar zagueiros.

Em tempos de guerra, contudo, há líderes empunhando canetas, disparando ordens para mandar prender e deportar, às vezes, até matar. Tudo fora das quatro linhas, como fazem os pernas de pau, inaptos até para uma prosaica tabelinha diplomática.

Até porque, quando um não quer, dois não brigam. E os ditadores sempre escolhem brigar, mesmo quando são os donos do campinho, da bola e das regras do campeonato. Tão irônico quanto o Rei da Bomba receber o prêmio de Líder da Paz Mundial, entregue pelo cara que diz organizar o campeonato.