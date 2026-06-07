Documentário do diretor caxiense Lissandro Stallivieri vai ser exibido em Roma, na Itália

Seival é o nome da embarcação usada por Giuseppe Garibaldi, durante a Revolução Farroupilha, na tomada de Laguna, a então província de Santa Catarina. Spaghetti Filmes / Divulgação

Olha só que baita notícia! O documentário Seival, dirigido pelo cineasta caxiense Lissandro Stallivieri, será exibido na quarta-feira (10), às 18h, no Instituto Guimarães Rosa de Roma, órgão cultural vinculado à Embaixada do Brasil na Itália. A sessão contará com a presença do diretor, que participará de um encontro com o público após a exibição.

A atividade integra a programação cultural promovida pela representação diplomática brasileira em Roma e tem entrada gratuita. O filme será apresentado em português, com legendas em italiano.

— A exibição em Roma representa uma oportunidade de apresentar, ao público italiano, aspectos da cultura, da história e das paisagens do nosso país, fortalecendo os laços culturais entre Brasil e Itália — comenta Stallivieri, citando que Seival deve ter sessões no no Brasil em agosto.

Produzido no Rio Grande do Sul, Seival propõe uma viagem cinematográfica pelos rios, paisagens, histórias e identidades culturais do sul do Brasil. A obra acompanha uma travessia inspirada nas embarcações históricas que navegaram pelas águas da região, revelando a relação entre o homem, a natureza e a memória de um território marcado por encontros culturais e transformações ao longo do tempo.

Lissandro Stallivieri exibe o documentário em Roma, na Itália. Spaghetti Filmes / Divulgação

Com uma narrativa contemplativa e forte apelo visual, o documentário valoriza o patrimônio natural e cultural brasileiro, estabelecendo um diálogo entre passado e presente por meio dos cenários, personagens e experiências vividas durante a expedição retratada no filme.

Além dessa sessão em Roma Seival foi exibido em outra cidade italiana. É que o documentário foi selecionado para o Arara Azul Brazilian Film Festival, na Toscana. O festival ocorreu entre os dias 28 e 31 de maio de 2026, na cidade de Prato.