Com recursos federais, Secretaria da Cultura de Caxias do Sul lança editais com investimento de R$ 2,67 milhões

A partir desta segunda-feira (1º), a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul disponibiliza quatro editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) - Ciclo 2.
Ao todo, serão investidos R$ 2,67 milhões em recursos do governo federal, repassados pelo Ministério da Cultura para o fomento, reconhecimento e fortalecimento de agentes culturais, projetos e Pontos de Cultura do município.
Os editais preveem cotas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, além de medidas de desconcentração territorial, conforme as regras de cada chamamento. As etapas incluem inscrição, seleção, habilitação e assinatura do instrumento correspondente, quando aplicável.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio dos formulários disponíveis nos editais. O prazo se encerra até as 17h do dia 30 de junho. Os editais completos podem ser consultados neste link.
Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Cultura, pelo telefone (54) 3901-1388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
Veja os editais disponíveis
Seleção de Projetos para firmar Termo de Execução Cultural: destina R$ 1,32 milhão para 23 projetos culturais.
- A iniciativa contempla as áreas de Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Capoeira, Carnaval, Circo, Dança, Folclore, Hip-Hop, Livro, Leitura e Literatura, Manifestações Populares, Memória e Patrimônio, Música e Teatro.
- Os projetos poderão concorrer em três faixas de valores: de até R$ 150 mil; R$ 70 mil; e R$ 40 mil. Inscrições neste formulário.
Premiação Cultural: destina R$ 447 mil para reconhecer 26 agentes culturais que tenham contribuído de forma comprovada para o desenvolvimento artístico e cultural de Caxias do Sul.
- A premiação contempla três categorias: Espaços Culturais, no valor de R$ 25 mil; Grupos e Entidades Artísticas e Culturais, no valor de R$ 20 mil; e Trajetória Individual, no valor de R$ 8 mil.
- Inscrições neste formulário.
Política Nacional de Cultura Viva, a Secretaria da Cultura: dois editais voltados aos Pontos de Cultura.
- O edital de Premiação de Pontos de Cultura disponibiliza R$ 450 mil para 10 iniciativas, atividades ou ações já realizadas por entidades e coletivos culturais de base comunitária.
- Inscrições neste formulário.
Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura: destina R$ 453 mil.
- Serão selecionados três projetos, com valor de R$ 151 mil para cada entidade selecionada.
- Inscrições neste formulário.