Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

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Notícia

Com recursos federais, Secretaria da Cultura de Caxias do Sul lança editais com investimento de R$ 2,67 milhões

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulários disponíveis nos editais. O prazo se encerra no dia 30 de junho

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