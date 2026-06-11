Com curadoria de Lilian Pacce, Sandra Anselmi abre primeira exposição individual em São Paulo

Na exposição de Sandra Anselmi, cada nó funciona como um ponto de encontro para lembrar que, no fundo, somos todos parte da mesma trama viva. Pablo Quoos / Divulgação

Com curadoria assinada pela jornalista e especialista em moda Lilian Pacce, a artista farroupilhense Sandra Anselmi estreia sua primeira exposição individual em São Paulo.

A mostra Natureza Tecida - Somos Um Único Fio abre as portas na Mata Lab, na Cidade Matarazzo, transformando um espaço de 420 metros quadrados em um percurso sensorial.

Partindo da lógica biológica dos fungos, a diretora criativa da marca Anselmi contrapõe a escala humana a cogumelos gigantes de tricô que chegam a quatro metros de altura. Criada ao longo de seis anos com 1,3 tonelada de fios residuais — o equivalente a uma volta completa ao redor da Terra —, a instalação propõe uma reflexão poética sobre ancestralidade e interdependência.

Entre caminhos têxteis feitos à mão, sem agulhas, cada nó funciona como um ponto de encontro para lembrar que, no fundo, somos todos parte da mesma trama viva.

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