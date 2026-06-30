Arquiteta caxiense tem dois projetos destacados em anuário nacional da Casa Vogue

Olha só que bacana! A arquiteta caxiense Gabriela Angonese teve dois de seus projetos selecionados para o cobiçado Yearbook 2026 da Casa Vogue, uma das maiores referências nacionais em arquitetura, design e decoração.
Passados pelo rigoroso crivo da curadoria da revista, os trabalhos contemplam uma casa em Caxias do Sul e um apartamento em Farroupilha.
Conhecida por entrelaçar moda e arte em suas criações, Gabriela une o contemporâneo ao tradicional com sensibilidade — assinatura que, agora, ganha as páginas do anuário de tendências mais aguardado do setor.