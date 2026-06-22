Antes do anúncio oficial, revelo quem são meus candidatos favoritos a patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul

Quem será o patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul? Bruno Todeschini / Agencia RBS

Como nunca fui convidado para ajudar a escolher o patrono ou a patrona (ou seria patronesse?) da Feira do Livro de Caxias do Sul, dessa vez, resolvi eleger meus favoritos.

A decisão oficial seria divulgada nesta sexta-feira (26), por meio de anúncio da Secretaria Municipal da Cultura. Contudo, na tarde desta segunda-feira (22), a organização da Feira do Livro decidiu transferir o anúncio para o dia 2 de julho, às 14h. A justificativa são incompatibilidades de agenda.

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Como não faço parte do clã oficial, antecipo meu voto e, de quebra, publico uma lista com indicados para os próximos anos. Lista é lista, né, galera?! Ou seja, é pessoal e, naturalmente, discutível. Afinal, vivemos sob a lucidez da democracia. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor, enviem suas listas. Que rufem os tambores!

Adriana Antunes é a minha aposta nº1 para patrona deste ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Patrona ou patrono na 42ª edição da Feira do Livro?

Meu primeiro nome da lista é o da escritora caxiense Adriana Antunes. Vencedora do maior prêmio literário do interior do Estado, Vivita Cartier, em 2023, pela obra poética o-Vári(a)s, Adriana é minha ficha número 1 para ser a patrona da 42ª Feira do Livro.

Colunista do jornal Pioneiro e de GZH, psicanalista e doutora em Literatura, é autora do livro de crônicas Quando menos se espera já é março (2023) e do ensaio poético A longa chuva (2024), com o qual foi finalista do Prêmio Literário da categoria não ficção da AGES em 2025, entre outros. Além disso, Adriana promove oficinas literárias e frequentemente participa de bate-papos, mantendo uma agenda ativista em prol da causa feminista.

Chiquinho Divilas é minha aposta nº2 para patrono deste ano. Daiane Pagnussat / Divulgação

Minha ficha número 2 é o escritor e rapper caxiense Chiquinho Divilas. Doutor em Diversidade Cultural e Inclusão Social, é autor de Contos Divilas (2023), coletânea de contos focados em histórias de resistência, esperança e inclusão social vivenciadas em escolas, periferias e presídios, e Elementos (2025), obra infantojuvenil que conecta a cultura hip-hop ao meio ambiente, com ilustrações do grafiteiro Thug Alone.

Ativista social, Chiquinho desenvolve ações de implementação da cultura da paz em escolas de Caxias e realiza oficinas artísticas para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas (Case e Casemi). De quebra, Chiquinho batiza a biblioteca do Museu da Cultura Hip Hop, em Porto Alegre

Lista para os próximos anos