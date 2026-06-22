Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Opinião

Antes do anúncio oficial, revelo quem são meus candidatos favoritos a patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul

A divulgação dos homenageados da 42ª edição ocorreria na sexta-feira (26). Contudo, na tarde desta segunda-feira (22), a organização transferiu o anúncio para o dia 2 de julho

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS