Antes do anúncio oficial, revelo quem são meus candidatos favoritos a patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul

Como nunca fui convidado para ajudar a escolher o patrono ou a patrona (ou seria patronesse?) da Feira do Livro de Caxias do Sul, dessa vez, resolvi eleger meus favoritos.
A decisão oficial seria divulgada nesta sexta-feira (26), por meio de anúncio da Secretaria Municipal da Cultura. Contudo, na tarde desta segunda-feira (22), a organização da Feira do Livro decidiu transferir o anúncio para o dia 2 de julho, às 14h. A justificativa são incompatibilidades de agenda.
Como não faço parte do clã oficial, antecipo meu voto e, de quebra, publico uma lista com indicados para os próximos anos. Lista é lista, né, galera?! Ou seja, é pessoal e, naturalmente, discutível. Afinal, vivemos sob a lucidez da democracia. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor, enviem suas listas. Que rufem os tambores!
Patrona ou patrono na 42ª edição da Feira do Livro?
Meu primeiro nome da lista é o da escritora caxiense Adriana Antunes. Vencedora do maior prêmio literário do interior do Estado, Vivita Cartier, em 2023, pela obra poética o-Vári(a)s, Adriana é minha ficha número 1 para ser a patrona da 42ª Feira do Livro.
Colunista do jornal Pioneiro e de GZH, psicanalista e doutora em Literatura, é autora do livro de crônicas Quando menos se espera já é março (2023) e do ensaio poético A longa chuva (2024), com o qual foi finalista do Prêmio Literário da categoria não ficção da AGES em 2025, entre outros. Além disso, Adriana promove oficinas literárias e frequentemente participa de bate-papos, mantendo uma agenda ativista em prol da causa feminista.
Minha ficha número 2 é o escritor e rapper caxiense Chiquinho Divilas. Doutor em Diversidade Cultural e Inclusão Social, é autor de Contos Divilas (2023), coletânea de contos focados em histórias de resistência, esperança e inclusão social vivenciadas em escolas, periferias e presídios, e Elementos (2025), obra infantojuvenil que conecta a cultura hip-hop ao meio ambiente, com ilustrações do grafiteiro Thug Alone.
Ativista social, Chiquinho desenvolve ações de implementação da cultura da paz em escolas de Caxias e realiza oficinas artísticas para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas (Case e Casemi). De quebra, Chiquinho batiza a biblioteca do Museu da Cultura Hip Hop, em Porto Alegre
Lista para os próximos anos
Como prometido, listo a seguir nomes que podem (e devem) ser observados de perto para, em breve, serem reconhecidos como patronos ou patronas da Feira do Livro de Caxias. Qualquer um destes nomes figuraria bem como principal homenageado da maior feira literária do interior do Estado. A lista está em ordem alfabética e vai crescer de ano a ano, porque a produção local não para. Que te parece?
- Ana Júlia Poletto (poeta e romancista)
- Cristiano Baldi (romancista e contista)
- Elaine Pasquali Cavion (autora de livros infantojuvenis)
- Marcos Mantovani (romancista e contista)
- Tadiane Tronca (romancista e pesquisadora)
- T.S.Marcon (romancista e contista)
- Volnei Canônica (dramaturgo e autor de livros infantojuvenis)