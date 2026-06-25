 A cidade ainda estava ali

Quem nunca desejou acordar em outra realidade que me atire na primeira selva. Dito isso, assumo diante de vocês que estou profundamente triste. Perdi o bonde do ET. Certamente, alguém foi abduzido ontem, como prometido pela sensitiva brasileira. A contragosto, sigo aqui, de pés atados a essa realidade confusa, quase em transe, no intervalo entre sonho e pesadelo. Eu vi a vidente chorar, como se os extraterrestres fossem anjos a nos arrancar desta terra que verte sangue dos igarapés. Senhora vidente, por que ainda estou aqui?

Enquanto sigo trancafiado nessa realidade, Raulzito deve estar lá no espaço sideral divertindo-se, trocando ideias com Aleister Crowley e Fernando Pessoa numa mesa de bar fluida como gelo seco. Vivi para ver legiões de ETs zumbindo em uníssono: “Toca Raul!”. Pobre Pessoa.

Escrevo esta crônica ao mesmo tempo em que meus colegas de firma estão presos à realidade da bola disputada com afinco — e pouco mérito — por brasileiros e escoceses. Nem vi o quase gol, a bola tirando tinta da trave, porque me distraí coçando as costas da mão direita. É ferida nova, sangra pouco.

A bola, lançada de um lado a outro, espancada por pernas de pau, é sempre a última a saber. Quando se dá conta, está no colo de um torcedor ou nos braços do goleiro. Nos momentos mais sublimes, beija as redes, atendendo ao clamor popular por gols. Sorte (e mérito) dos argentinos, portugueses e noruegueses.

Queria ter visto Nelson Rodrigues trocando ideia com José Saramago diante do Ensaio sobre a cegueira.

— Zé, no futebol, o pior cego é o que só vê a bola... — diria Nelsinho, aproveitando a pausa para dar uma profunda tragada. E antes que Saramago tivesse tempo de refletir, o escritor brasileiro cutucaria o escritor português com vara curta: — E na vida, Zé, quem é o pior cego?

— Por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a saber a razão. Queres que te diga o que penso?

— Diz!

— Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que, vendo, não veem.

— Zé, você fala muito e explica pouco. Prefiro falar pouco, dizendo muito — sentenciaria Nelsinho, apagando o cigarro no cinzeiro, a contragosto de Saramago.

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É gol! Não vi. Me perdi na profusão de pensamentos intranquilos. Pelo menos estancou o sangramento da ferida. Dia desses vi a divulgação de um curso que promete explicar a realidade sob o prisma literário. “Desvi” na hora. Prefiro a utopia do mundo sideral à realidade terrena.

Ao fim e ao cabo, tomo de assalto um verso cunhado pelo Manoel, que apesar de nascer do barro habita outras realidades: “poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do mundo e as nossas).”