Trio de criadoras dá vida a nova coleção de marca infantil caxiense

A marca de moda infantil caxiense Dedeka prepara o lançamento de sua nova coleção de verão 2026/2027, que chega ao mercado em agosto deste ano. Com o tema voltado às memórias afetivas e às brincadeiras que marcam os primeiros anos de vida, o projeto traz um time de peso nos bastidores.
A nova coleção é assinada pela estilista Gabriela Pessoli, que ganhou o reforço criativo da Gabriela Demore, da produtora Pólen Audiovisual, e da roteirista e diretora Vanessa Remonti.
Para dar vida ao conceito, a campanha foi gravada na charmosa Colônia Muraro e contou com um casting de crianças selecionadas em Caxias do Sul e Porto Alegre, capturando a espontaneidade e a essência pura do brincar.