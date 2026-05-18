Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Parte das obras da coleção "Eco Art", doadas ao Amarp de Caxias do Sul, participam de exposição que integra a Semana Nacional dos Museus 

Com curadoria de Amanda Baltazar, Ariel Vieira e Felipe da Silva Vitória, e supervisão de Mona Carvalho, a mostra fica em cartaz de 18 de maio a 14 de junho, no Centro de Cultura Ordovás 

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