Parte das obras da coleção "Eco Art", doadas ao Amarp de Caxias do Sul, participam de exposição que integra a Semana Nacional dos Museus 

A Unidade de Artes Visuais (UAV) da Secretaria da Cultura participa da Semana Nacional dos Museus com a mostra 1992 - 2026: uma exposição sobre crises, composta por algumas obras da coleção Eco Art, doadas ao Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp), de Caxias do Sul.
Com curadoria de Amanda Baltazar, Ariel Vieira e Felipe da Silva Vitória, e supervisão de Mona Carvalho, a exposição fica em cartaz entre segunda-feira (18) e 14 de junho, no Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás.
Além da exposição, a UAV participa também com visitas guiadas à reserva técnica do Acervo, mediante inscrições até quarta-feira (20) pelo e-mail uniartes@caxias.rs.gov.br.