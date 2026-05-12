"O governo Adiló está pior do que o governo Guerra", diz presidente do Conselho de Cultura durante manifestação

A sessão da Câmara de Vereadores foi interrompida pelo presidente da Casa, o vereador Wagner Petrini. Rafael da Silva Carvalho,Câmara de Vereadores / Divulgação

Produtores e gestores culturais, ao lado de artistas das mais diversas linguagens, trabalhadores da área e sindicalistas se reuniram nesta terça-feira (12) para protestar contra os constantes cortes de investimentos do setor cultural caxiense. Segundo estudo feito pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul, o orçamento vem sendo cortado desde 2016, ano em que Daniel Guerra derrotou Edson Nespolo na eleição para prefeito.

Simbolicamente chamada de O Enterro da Cultura, a manifestação concentrou o grupo no largo da prefeitura. Embora a secrtetária da Cultura, Tatiane Frizzo, tenha dito que, apesar do decreto de cortes e contenção de despesas do governo Adiló Didomenico, "Nunca falamos ou divulgamos algo dizendo que as atividades iriam paralisar", os artistas e produtores se mostravam preocupados com a manutenção das atividades e com possíveis cortes de investimento.

— Para a Cultura, o governo Adiló está pior do que o governo Guerra — critica Franciele de Almeida de Oliveira, presidente do Conselho de Cultura, que vai apresentar um estudo à comunidade, na próxima reunião, dia 20 de maio, apontando que o orçamento da Secretaria da Cultura está em queda desde 2016.

Após cerca de 30 minutos entoando coros como "Cultura é direito do povo e dever do Estado", em alusão ao artigo 215 da Constituição Federal, e segurando cartazes que diziam "Cultura é investimento" e "Menos CCs é mais cultura", o grupo se dirigiu, em cortejo, à Câmara de Vereadores.

Entre as pautas os manifestantes defenderam a revogação do decreto 24.201, que prevê cortes de gastos em todas as áreas, inclusive a Secretaria da Cultura, tratada como não prioritária. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

Casa do povo

Já que a Câmara de Vereadores é reconhecidamente a "casa do povo", os artistas e produtores culturais ocuparam o espaço. Assim que os manifestantes entraram na Casa, o presidente da Câmara, o vereador Wagner Petrini (PSB), interrompeu a sessão. Permitiu, contudo, que os artistas se manifestassem, inclusive na tribuna, mas manteve a sessão fechada (sem transmissão pela TV ou YouTube).

Enquanto a presidente do Conselho de Cultura fazia um "apelo aos vereadores e vereadoras para que incluam a pauta da cultura em seus trabalhos, em seus debates e em suas prioridades políticas", a maioria deles se mostrava indiferente ao discurso da Franciele Oliveira.

Num primeiro momento, os artistas e produtores culturais se reuniram em frente à prefeitura. Mas não foram atendidos por ninguém do governo. Por parte dos vereadores, apenas Rose Frigeri (PT) encorpou o coro de críticas, ao lado dos manifestantes. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

Vereadores indiferentes, de olho no celular

Na plateia, encorpando o coro de manifestantes, estava a professora e cantora Cibele Tedesco, agraciada com o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado de 2024, por Até Que a Música Pare. Ao final do discurso da presidente do Conselho de Cultura ela repreendeu os vereadores:

— Hoje em dia os alunos não podem ficar com celular em sala de aula, porque os distrai. Mas, aqui, enquanto a Franciele falava, muitos de vocês estavam de olho no celular, sem prestar atenção no que ela estava falando.