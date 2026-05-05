Lançamento de livro fomenta o debate dos impactos da exploração do lítio na América do Sul

Debate sobre a obra ocorre no dia 13 de maio, na Livreiríssima. Editora Coragem / Divulgação

Programado para sexta-feira (8), o lançamento do livro Crônicas do Lítio – a América do Sul em disputa pelo futuro da energia global, do argentino Ernesto Picco, vai ocorrer na quarta-feira da semana que vem, dia 13 de maio, às 18h30min, na Livreiríssima, em Caxias do Sul. A publicação é da Editora Coragem.

O lançamento da obra vai provocar ainda um bate-papo com a participação do tradutor do livro, o escritor e professor Paulo Damin, da jornalista e ambientalista, Vera Damian, e da engenheira química Andressa Brandalise Mezzomo.