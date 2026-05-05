Lançamento de livro fomenta o debate dos impactos da exploração do lítio na América do Sul

Programado para sexta-feira (8), o lançamento do livro Crônicas do Lítio – a América do Sul em disputa pelo futuro da energia global, do argentino Ernesto Picco, vai ocorrer na quarta-feira da semana que vem, dia 13 de maio, às 18h30min, na Livreiríssima, em Caxias do Sul. A publicação é da Editora Coragem.
O lançamento da obra vai provocar ainda um bate-papo com a participação do tradutor do livro, o escritor e professor Paulo Damin, da jornalista e ambientalista, Vera Damian, e da engenheira química Andressa Brandalise Mezzomo.
Ernesto Picco traça uma radiografia história da descoberta do metal raro no chamado Triângulo do Lítio. Um trabalho jornalístico em tom de crônica mostra os impactos ambientais, sociais, políticos e econômicos da exploração do lítio na região, em especial sobre as pessoas e comunidades tradicionais que estão sendo diretamente atingidas.