Jéssica De Carli pode ser a primeira presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Caxias do Sul

Na indicação da primeira diretoria consta o nome da arquiteta Jessica De Carli para o cargo de presidente. William Cabral / Divulgação

Quarta-feira (13), às 19h, o Clube Gaúcho — espaço de resistência e potência cultural de Caxias do Sul — vai marcar mais um importante capítulo da história da cidade.

É que vai ser lá a solenidade de fundação da Liga Independente das Escolas de Samba de Caxias do Sul (Liesca). Em uma assembleia restrita a convidados, serão empossados os membros da primeira diretoria.

Os trabalhos serão conduzidos pela presidente do Instituto SAMbA, Jessica De Carli; pelo presidente do Instituto Quindim, Volnei Canônica; e pelas seis escolas de samba: Escola de Samba Nação Verde e Branco, Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Unidos do É o Tchan, Acadêmicos Filhos de Jardel, Acadêmicos XV de Novembro e Escola de Samba São Vicente.