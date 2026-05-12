Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4 
Notícia

Jéssica De Carli pode ser a primeira presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Caxias do Sul

Solenidade de fundação da entidade vai ser nesta quarta-feira (13), à noite, no Clube Gaúcho

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS