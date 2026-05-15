Jacks Ricardo Selistre assina curadoria de mostra de gravuras do Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias

Obra de Mara Beatriz Caruso integra a mostra com curadoria de Jacks Ricardo Selistre. Gravura de Maria Beatriz Caruso / AMARP,divulgação

Nesta sexta-feira (15), às 18h30min, abre a exposição Gravura: a democratização da arte através da reprodutibilidade, com obras do Amarp e curadoria de Jacks Ricardo Selistre, na Sala de Exposições do Ordovás, integrando a programação nacional do Ibram da Semana dos Museus.

— Será uma exposição bem didática, a fim de aproximar o público dessa técnica não tão conhecida. Mostrarei muito do processo da gravura, como os artistas produzem. Também será distribuído ao publico um glossário que explica os principais conceitos da gravura — conta Jacks.

A mostra apresenta audiodescrição das obras, da expografia e tem ainda apresentação em Libras. A classificação indicativa é livre. Visitação até 14 de junho.

Programe-se

O quê: abertura da exposição “Gravura: a democratização da arte através da reprodutibilidade”, com obras do Amarp e curadoria de Jacks Ricardo Selistre.

abertura da exposição “Gravura: a democratização da arte através da reprodutibilidade”, com obras do Amarp e curadoria de Jacks Ricardo Selistre. Quando : desta sexta-feira (15) a 14 de junho. Visitação nas segundas-feiras, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.

: desta sexta-feira (15) a 14 de junho. Visitação nas segundas-feiras, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. Onde: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).

Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul). Quanto: entrada franca.

entrada franca. Classificação indicativa: livre.

Obra “Eletrólitos” (1982), gravura de Diana Domingues. Gravura de Diana Domingues / AMARP,divulgação

Integram a exposição gravuras dos seguintes artistas: