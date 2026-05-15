Jacks Ricardo Selistre assina curadoria de mostra de gravuras do Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias

Nesta sexta-feira (15), às 18h30min, abre a exposição Gravura: a democratização da arte através da reprodutibilidade, com obras do Amarp e curadoria de Jacks Ricardo Selistre, na Sala de Exposições do Ordovás, integrando a programação nacional do Ibram da Semana dos Museus.
— Será uma exposição bem didática, a fim de aproximar o público dessa técnica não tão conhecida. Mostrarei muito do processo da gravura, como os artistas produzem. Também será distribuído ao publico um glossário que explica os principais conceitos da gravura — conta Jacks.
A mostra apresenta audiodescrição das obras, da expografia e tem ainda apresentação em Libras. A classificação indicativa é livre. Visitação até 14 de junho.
Programe-se
- O quê: abertura da exposição “Gravura: a democratização da arte através da reprodutibilidade”, com obras do Amarp e curadoria de Jacks Ricardo Selistre.
- Quando: desta sexta-feira (15) a 14 de junho. Visitação nas segundas-feiras, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.
- Onde: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).
- Quanto: entrada franca.
- Classificação indicativa: livre.
Integram a exposição gravuras dos seguintes artistas:
- Ana Maria Vergamini
- Antonio Henrique do Amaral
- Arlete Santarosa
- Armando Almeida
- Bea Balen Susin
- Carlos Vergara
- Clara Koppe
- Claudio Tozzi
- David Ceccon
- Diana Domingues
- Eduardo Haesbaert
- Francisco Stockinger,
- Gelson Soares
- Glauco Rodrigues
- Juventino Dal Bó
- Mara Beatriz Caruso
- Mara de Carli Santos
- Maria Helena Wagner Rossi
- Marilice Corona
- Odilza Michelon
- Paulo Chimendes
- Rafael Pagatini
- Regina Silveira
- Renina Katz
- Siron Franco
- Umbelina Barreto
- Valdir dos Santos
- Vasco Prado
- Zoravia Bettiol