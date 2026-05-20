Inspirada pela trajetória de seus antepassados, empresária Diva Posser lança biografia familiar

A empresária Diva Posser é sócia fundadora da Pole Modas. Acervo pessoal / Divulgação

A empresária Diva Posser lança o livro Acaso ou destino nesta quinta-feira (21), às 19h30min, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura), em Caxias do Sul.

Essa é a primeira obra literária da empreendedora, sócia fundadora da Pole Modas. O evento contará com apresentações do músico Paulo César Johann (saxofone e piano) e do tenor Dirceu Pastori.

A obra é baseada em fatos reais. Em 92 páginas, Diva resgata a saga e a história dos pais Francisco e Olinda, que construíram suas jornadas no pequeno município de Sarandi, região do Alto Uruguai no norte do Rio Grande do Sul, e na região da Serra gaúcha.

— Me inspirei na trajetória peculiar e pitoresca dos meus pais, unidos pelo acaso ou pelo destino, e decidi registrar essa história em livro como um legado para os netos, bisnetos e sobrinhos, além de outras gerações, para que conheçam alguns detalhes da vida de seus antecessores — destaca a autora.

Em 92 páginas, Diva Posser resgata a saga e a história dos pais Francisco e Olinda. Este é seu livro de estreia. Reprodução / Divulgação

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