Fotografia que reflete a tendência contemporânea de considerar os animais como membros da família é premiada por selo internacional

A fotógrafa paulista Karla Viana, que fez carreira em Caxias do Sul e, atualmente, residindo em Porto Alegre, acaba de ser premiada pela FineArt Association com um retrato que celebra a conexão entre humanos e animais.
A foto premiada no 1º Concurso de Fotografia de Família Dirigida de 2026 utiliza a técnica de low key (fundo escuro) para focar puramente na expressão e no sentimento, removendo distrações.
— A obra reflete a tendência contemporânea de considerar os animais como membros centrais da configuração familiar moderna — define Karla.