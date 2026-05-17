Filme premiado no 53º Festival de Gramado será exibido em sessão especial no Sesc Caxias

Pinta lá no Sesc Caxias nesta segunda-feira (18). É que vai rolar uma sessão especial do curta-metragem Bom Dia Maika, seguida de debate. A projeção se inicia às 19h, no Teatro do Sesc. A entrada é gratuita, mas te liga porque tem de reservar antecipada pelo WhatsApp (54) 99104-9486.