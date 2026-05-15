Exposição de obras da Fibra - 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea estão à mostra no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

A partir desta sexta-feira (15), às 19h, quem for ao Centro de Cultura Ordovás poderá ver obras da Fibra - 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea. A partir do tema Consumo Consciente: sensibilização para transformar o comportamento coletivo, 33 artistas e um coletivo, apresentam suas produções, criadas a partir de técnicas e linguagens como bordado, crochê, tricô, tecelagem, impressão, fotografia, objetos, instalações e performance.