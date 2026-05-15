Exposição de obras da Fibra - 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea estão à mostra no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

A partir desta sexta-feira (15), às 19h, quem for ao Centro de Cultura Ordovás poderá ver obras da Fibra - 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea. A partir do tema Consumo Consciente: sensibilização para transformar o comportamento coletivo, 33 artistas e um coletivo, apresentam suas produções, criadas a partir de técnicas e linguagens como bordado, crochê, tricô, tecelagem, impressão, fotografia, objetos, instalações e performance.
A exposição fica em cartaz até 14 de junho na Galeria de Artes. A classificação indicativa é livre e a mostra possui acessibilidade por meio de audiodescrição da expografia e apresentação conceitual em Libras, através de televisor acessível.
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- O quê: exposição A Fibra – 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea.
- Quando: abertura nesta sexta-feira (15), às 19h. Visitação até 14 de junho, nas segundas-feiras, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.
- Onde: Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).
- Quanto: entrada franca.
- Classificação indicativa: livre.