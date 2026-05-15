Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Exposição de obras da Fibra - 2ª Bienal de Arte Têxtil Contemporânea estão à mostra no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Os artistas apresentam suas produções, criadas a partir de técnicas e linguagens como bordado, crochê, tricô, tecelagem, impressão, fotografia, objetos, instalações e performance

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