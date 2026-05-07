Estudantes caxienses estão na final de um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina

Coleção "Iracema: o ciclo ancestral" é criação dos acadêmicos do curso de Moda da UCS Bettina Lucínio d'Haese, Gabrieli Milano Tomaz, Jenniffer Silva da Fonseca, Laura Borges Cardoso, Rafael Schneider da Silva e Vitória da Costa Miranda. Gabrieli Milano Tomaz / Divulgação

Não é surpresa pra ninguém que o curso de Moda da UCS é um dos mais relevantes do país. Os novos frutos seguem brotando, e o exemplo mais recente é a seleção de seis estudantes da universidade para a etapa final do DFB Brasil 2026, considerado um dos mais importantes eventos de moda autoral da América Latina, focado em estilistas independentes e novos talentos.

A UCS quer repetir o feito de 2025, quando participou do concurso pela primeira vez, conquistando o 1º lugar nacional na categoria Concurso dos Novos.

Nesta edição o evento que ocorre de 9 a 12 de junho, na Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará, a UCS estará representada pelos acadêmicos Bettina Lucínio d'Haese, Gabrieli Milano Tomaz, Jenniffer Silva da Fonseca, Laura Borges Cardoso, Rafael Schneider da Silva e Vitória da Costa Miranda.

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Novamente concorrendo na categoria Concurso dos Novos, a coleção inscrita se chama Iracema: o ciclo ancestral, projeto orientado pelas professoras Adriana Job Ferreira Conte, responsável pela pesquisa e concepção e Gilda de Ross, que responde pela modelagem e execução. O desfile de estreia da coleção será dia 9 de junho.