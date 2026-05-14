Equipe da série "Aparados da Serra" faz a travessia do Cânion Fortaleza

No amanhecer do dia 27 de abril, a equipe entrou pela garganta do Fortaleza, em Cambará do Sul, para uma desafiadora travessia pelo maior cânion do sul do Brasil. Daniel Herrera,Série Aparados da Serra / Divulgação

Há décadas, a descida por cânions como o Fortaleza e o Itaimbezinho, ícones da região dos Aparados da Serra, não é permitida pela gestão dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra, exceto para pesquisas ou ações de reconhecimento. Com o tempo, antigas trilhas por dentro do Fortaleza foram engolidas pela mata e deslizamentos. A natureza mutante do desfiladeiro — ao longo de eras geológicas ou de um dia para o outro, conforme a correnteza do rio — exigiram intensa preparação da equipe da série Aparados da Serra - Cânions do Brasil.

No amanhecer do dia 27 de abril, sete caminhantes entraram pela garganta do Fortaleza, em Cambará do Sul, para uma desafiadora travessia pelo maior cânion do sul do Brasil. A expedição foi realizada no âmbito da série documental, com a parceria e autorização da gestão dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral (ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Aparados da Serra - Cânions do Brasil é um projeto inédito sobre a região dos cânions da Serra Geral, realizado pela produtora Transe. Em produção ao longo de 2025 e 2026, a série terá 13 episódios, com lançamento ao público em fins de 2027, em canais do Brasil e exterior. Um extenso território está sendo documentado, em aspectos da natureza e da etnografia, nos campos de altitude, cânions e planícies costeiras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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