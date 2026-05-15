Edição de maio da Sexta Cultural no Centro de Cultura Ordovás não vai ser realizada; veja outras alterações do calendário municipal

A Casa 20, na Estação Férrea, atual espaço de ensaio dos músicos da Orquestra de Sopros, está sendo adaptado para servir como uma sala multiuso para receber atividades culturais abertas ao público, diz a secretária Tatiane Frizzo. Juliane Ribas,SMC / Divulgação

Uma vez por mês, o Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, coloca em cena o projeto Sexta Cultural, abrindo o palco do Zarabatana para os artistas da cidade. Selecionados por meio de edital público, recebem cachê da Secretaria Municipal da Cultura.

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Contudo, em função do decreto de contenção de despesas do governo Adiló Didomenico, nesta sexta-feira (15) não vai rolar o show Poucas e Boas, com Gutto Basso e banda, que apresentaria canções compostas por ele nas décadas de 1980 e 1990.

— Num primeiro momento, a Maysa (Stedile, diretora do Centro de Cultura Ordovás) nos disse que haveria recursos para maio, pelo menos. Ocorre que o valor do cachê da banda é maior do que tínhamos empenhado. Pensamos na possibilidade de algum rearranjo, mas optamos por não fazer essa edição — explica a secretária da Cultura Tatiane Frizzo, justificando que a edição de junho não está garantida.

Apesar de ter afirmado em entrevista ao jornal Pioneiro que as atividades não seria paralisadas, essa situação da Sexta Cultural, é pontual, defende Tatiane.

Outro evento, que chegou a ser divulgado como “cancelado”, o espetáculo Nostri cantante, vai ser realizado no dia 31, na Casa 20 (Estação Férrea), e não mais no Teatro Pedro Parenti como havia sido anunciado anteriormente.

— Além disso, depois de algumas pessoas dizerem que não haveria mais concerto da Orquestra de Sopros, te digo que vai ocorrer, sim, no dia 24, também na Casa 20 — revela Tatiane.