Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

É verão no outono

Vida mesmo seria escolher a estação. Pular de um trem para um avião, de praia em praia. E depois de cansar do verão, passar uma temporada noutra estação

Marcelo Mugnol

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