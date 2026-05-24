"E se o livro pudesse ser cantado?", provoca o rapper caxiense Chiquinho Divilas

Rimo Livros é uma experiência em que a narrativa literária ganha batida, voz, corpo e presença. Gio Boff / Divulgação

Te liga e pega a visão do poeta: "o rap não substitui o livro, ele provoca a leitura."

Com a sabedoria de quem ouve a voz das ruas, o rapper, escritor e agitador cultural Chiquinho Divilas tira do boné mais uma de suas ideias. Vem aí Rimo Livros, uma experiência em que a narrativa literária ganha batida, voz, corpo e presença.

— Rimo Livros não é só uma palestra. Não é só um show. E também não é apenas um incentivo à leitura. A ideia nasce de uma provocação simples: e se o livro pudesse ser cantado? — provoca Chiquinho.

Durante a atividade, o rapper compartilha sua trajetória — do fracasso escolar ao doutorado —, mostrando como o hip-hop e os livros se tornaram um novo caminho diante do impossível.