Curta-metragem caxiense concorre em festival de cinema do Canadá

Tem filme de realizador caxiense na disputa por troféus no 10º Okotoks Film Festival, no Canadá. O curta documental Estrelas de Lona, dirigido por Leo Kaczorowski, formado no curso de Tecnologia em Produção Audiovisual da UCS, foi selecionado para concorrer em diferentes categorias, entre elas, a de melhor documentário.
Estrelas de Lona foi gravado em três dias de entrevistas feitas com artistas do Mirage Circus, considerado o maior circo itinerante da América Latina. O festival ocorre de 4 a 13 de junho.
O curta de Kaczorowski será exibido dentro da mostra Brazil Highlight, dia 6 de junho.