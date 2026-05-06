"Cultura deve ser prioridade e não deveria ser alvo de cortes", diz Pepe Vargas na abertura de evento do Ministério da Cultura em Caxias do Sul

Da esq. p/ a dir.: Denise Pessôa (deputada federal), Pepe Vargas (deputado estadual), Tatiane Frizzo (secretária da Cultura), Asdrubal Falavigna (reitor da UCS), Alessandra Teixeira (gerente de Patrocínios da Petrobras), André José Kryszczun (secretário Estadual da Cultura), Rafael Balle (coordenar de fomento da Sedac), Thiago Rocha Leandro (secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC, e Mariana Martinez (coordenadora do Escritório Estadual do MinC no RS. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

Durante a abertura da reunião itinerante da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) do Ministério da Cultura (MinC), nesta quarta-feira (6), no UCS Teatro, em Caxias do Sul, diversos posicionamentos convergiram para a importância de investimentos no setor, que é um dos motores da economia do país.

Entre as vozes mais contundentes, o deputado estadual Pepe Vargas defendeu a cultura como um dos setores prioritários, numa clara defesa do setor que, em Caxias, enfrenta um momento turbulento após a publicação do decreto de cortes do governo Adiló Didomenico, que impacta todas as secretarias, principalmente a Cultura, considerada não prioritária.

— Felizmente tem aumentado a parcela de pessoas que percebe que a cultura é mais do que entretenimento e lazer. Porque cultura gera emprego e renda. Não há como desenvolver a economia de um país sem que se invista em cultura. Cultura deve ser prioridade e não deveria ser alvo de cortes — afirmou Pepe, sendo ovacionado pela plateia, em sua maioria formada por gestores e produtores culturais e também artistas da Serra.

Corroborando a percepção de que a cultura é vetor de desenvolvimento, o coordenador de fomento da Secretaria Estadual de Cultura, Rafael Balle enfatizou que o governo de Eduardo Leite quadruplicou o investimento por meio dos fundos de incentivo e duplicou o investimento da LIC Estadual.

— Essa região é muito importante culturalmente e, atualmente, 15% dos projetos que recebem investimentos por meio das leis de incentivo estaduais são aqui da Serra.

A deputada federal Denise Pessôa ao lado do secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha Leandro. Denise foi a principal articuladora da vinda da reunião itinerante do MinC para Caxias do Sul. Mariana Ávila / Divulgação

"Política pública não se faz em gabinete", diz Thiago Rocha

Ao salientar a importância de ações de descentralização do Ministério da Cultura (MinC), o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha Leandro, disse:

— Política pública não se faz em gabinete. É preciso conhecer as necessidades de cada território, visitando as cidades, como estamos fazendo aqui.

E complementou:

— Quem faz cultura é o povo, não é o Estado. Mas o Estado não pode ficar omisso. É função do Estado apoiar, incentivar, investir. Porque cultura não é gasto. Cultura é investimento.

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"Cultura não é luxo, é necessidade", diz Denise Pessôa

Na mesma linha do secretário nacional de Fomento do MinC, Thiago Rocha, a deputada federal Denise Pessôa, uma das principais articuladoras da reunião itinerante em Caxias, salientou a importância dos eventos de descentralização do Ministério.

— Antes de mais nada, saúdo o deputado Pepe Vargas, pois, quando prefeito de Caxias, foi o responsável por implementar as leis de incentivo na cidade.

Fechando seu discurso, citou o cantor, compositor e escritor Chico Buarque:

— A cultura não é luxo, é necessidade.

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"Vamos lutar pela cultura", diz secretário adjunto de Caxias

O recém-empossado secretário adjunto da Secretaria Municipal da Cultura, Elvino de Oliveira Santos, também estava presente no evento, sendo até mesmo citado no protocolo. Elvino reconhece que o momento atual é delicado, mas prometeu "lutar pela cultura".