"Cultura deve ser prioridade e não deveria ser alvo de cortes", diz Pepe Vargas na abertura de evento do Ministério da Cultura em Caxias do Sul

Durante a abertura da reunião itinerante da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) do Ministério da Cultura (MinC), nesta quarta-feira (6), no UCS Teatro, em Caxias do Sul, diversos posicionamentos convergiram para a importância de investimentos no setor, que é um dos motores da economia do país.
Entre as vozes mais contundentes, o deputado estadual Pepe Vargas defendeu a cultura como um dos setores prioritários, numa clara defesa do setor que, em Caxias, enfrenta um momento turbulento após a publicação do decreto de cortes do governo Adiló Didomenico, que impacta todas as secretarias, principalmente a Cultura, considerada não prioritária.
— Felizmente tem aumentado a parcela de pessoas que percebe que a cultura é mais do que entretenimento e lazer. Porque cultura gera emprego e renda. Não há como desenvolver a economia de um país sem que se invista em cultura. Cultura deve ser prioridade e não deveria ser alvo de cortes — afirmou Pepe, sendo ovacionado pela plateia, em sua maioria formada por gestores e produtores culturais e também artistas da Serra.
Corroborando a percepção de que a cultura é vetor de desenvolvimento, o coordenador de fomento da Secretaria Estadual de Cultura, Rafael Balle enfatizou que o governo de Eduardo Leite quadruplicou o investimento por meio dos fundos de incentivo e duplicou o investimento da LIC Estadual.
— Essa região é muito importante culturalmente e, atualmente, 15% dos projetos que recebem investimentos por meio das leis de incentivo estaduais são aqui da Serra.
"Política pública não se faz em gabinete", diz Thiago Rocha
Ao salientar a importância de ações de descentralização do Ministério da Cultura (MinC), o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha Leandro, disse:
— Política pública não se faz em gabinete. É preciso conhecer as necessidades de cada território, visitando as cidades, como estamos fazendo aqui.
E complementou:
— Quem faz cultura é o povo, não é o Estado. Mas o Estado não pode ficar omisso. É função do Estado apoiar, incentivar, investir. Porque cultura não é gasto. Cultura é investimento.
"Cultura não é luxo, é necessidade", diz Denise Pessôa
Na mesma linha do secretário nacional de Fomento do MinC, Thiago Rocha, a deputada federal Denise Pessôa, uma das principais articuladoras da reunião itinerante em Caxias, salientou a importância dos eventos de descentralização do Ministério.
— Antes de mais nada, saúdo o deputado Pepe Vargas, pois, quando prefeito de Caxias, foi o responsável por implementar as leis de incentivo na cidade.
Fechando seu discurso, citou o cantor, compositor e escritor Chico Buarque:
— A cultura não é luxo, é necessidade.
"Vamos lutar pela cultura", diz secretário adjunto de Caxias
O recém-empossado secretário adjunto da Secretaria Municipal da Cultura, Elvino de Oliveira Santos, também estava presente no evento, sendo até mesmo citado no protocolo. Elvino reconhece que o momento atual é delicado, mas prometeu "lutar pela cultura".
— A peleia é braba, mas vamos lutar pela cultura. O governo formou um comitê especial para avaliar a situação e até sexta-feira (8) devemos ter uma definição.