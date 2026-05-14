Coletânea de poetas gaúchos, incluindo a caxiense Nil Kremer, recebe menção especial no 31º Prêmio Açorianos de Literatura

Nil Kremer é autora do poema "Submergir e retornar", que integra a antologia " Sob as águas, sobre a esperança". Acervo pessoal / Divulgação

A coletânea Sob as águas, sobre a esperança, que reúne 59 poetas gaúchos, entre eles a caxiense Nil Kremer, recebeu uma menção especial no 31º Prêmio Açorianos de Literatura. Os vencedores e os homenageados foram anunciado no dia 11, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. O Lugar do Corpo, volume de poemas de Maria Carpi, foi o grande vencedor como Livro do Ano.

Sob as águas, sobre a esperança, antologia organizada por Alexandre Brito, Celso Gutfriend e Dilan Camargo, contém poemas escritos na urgência da enchente que assolou o Rio Grande do Sul, em 2024.

O trecho inicial apresentação da obra diz: "A ideia, desde o começo, foi levar alguma poesia para as muitas vítimas das enchentes no RS. Poderia parecer secundário, mas toda prosa lúcida diz que não é. A poesia faltou antes da catástrofe e será necessária depois."

O livro está disponível em versão PDF no site da editora Bestiário e pode ser lido clicando aqui.

O livro está disponível em versão PDF no site da editora Bestiário. Editora Bestiário / Divulgação

Leia a seguir o poema da Nil Kremer no livro Sob as águas, sobre a esperança. No ano passado ela também foi agraciada com o Prêmio Vivita Cartier, dessa vez pela obra Antes que o torpor vença (Editora Patuá).

Submergir e retornar

não é Macondo, mas nos sentimos em

["Cem anos de solidão"

é que tanto resgate, embora amenize

não seca, não enxuga, não faz o tempo voltar

quando o mínimo é o máximo

a perda marca em barro o intraduzível

desmoronam alicerces forjados em história

as vozes de algozes da água ecoarão

[em tempos vindouros

não é o "Ensaio sobre a cegueira"

na cosmovisão a garantia da vida

a garantia de que formigas dependentes

[do ecossistema

teimam em ruminar privilégios, mistério tosco

inexplicáveis derrocadas que findam em nada

é que tanta fissura de dementes daltônicos

é que tanta lacuna que papel não compra

é que tanta onda, maremoto de desespero

não vale o tempero ilusório de uma vida fugaz

em que a barganha é pela cédula

em que a vergonha é ver dia a dia