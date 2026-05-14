Coletânea de poetas gaúchos, incluindo a caxiense Nil Kremer, recebe menção especial no 31º Prêmio Açorianos de Literatura

A coletânea Sob as águas, sobre a esperança, que reúne 59 poetas gaúchos, entre eles a caxiense Nil Kremer, recebeu uma menção especial no 31º Prêmio Açorianos de Literatura. Os vencedores e os homenageados foram anunciado no dia 11, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. O Lugar do Corpo, volume de poemas de Maria Carpi, foi o grande vencedor como Livro do Ano.
Sob as águas, sobre a esperança, antologia organizada por Alexandre Brito, Celso Gutfriend e Dilan Camargo, contém poemas escritos na urgência da enchente que assolou o Rio Grande do Sul, em 2024.
O trecho inicial apresentação da obra diz: "A ideia, desde o começo, foi levar alguma poesia para as muitas vítimas das enchentes no RS. Poderia parecer secundário, mas toda prosa lúcida diz que não é. A poesia faltou antes da catástrofe e será necessária depois."
O livro está disponível em versão PDF no site da editora Bestiário e pode ser lido clicando aqui.
Leia a seguir o poema da Nil Kremer no livro Sob as águas, sobre a esperança. No ano passado ela também foi agraciada com o Prêmio Vivita Cartier, dessa vez pela obra Antes que o torpor vença (Editora Patuá).
Submergir e retornar
não é Macondo, mas nos sentimos em
["Cem anos de solidão"
é que tanto resgate, embora amenize
não seca, não enxuga, não faz o tempo voltar
quando o mínimo é o máximo
a perda marca em barro o intraduzível
desmoronam alicerces forjados em história
as vozes de algozes da água ecoarão
[em tempos vindouros
não é o "Ensaio sobre a cegueira"
na cosmovisão a garantia da vida
a garantia de que formigas dependentes
[do ecossistema
teimam em ruminar privilégios, mistério tosco
inexplicáveis derrocadas que findam em nada
é que tanta fissura de dementes daltônicos
é que tanta lacuna que papel não compra
é que tanta onda, maremoto de desespero
não vale o tempero ilusório de uma vida fugaz
em que a barganha é pela cédula
em que a vergonha é ver dia a dia
morrer o humano que há em nós