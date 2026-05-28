Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, tem nova direção; veja outras mudanças na gestão da pasta

Um dos espaços culturais mais importantes da cidade terá gestão compartilhada. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Assim que o nome de Elvino Santos foi confirmado como novo secretário adjunto, a secretária municipal da Cultura, Tatiane Frizzo, revelou, em entrevista ao jornal Pioneiro, que estava nos planos uma reorganização dos departamentos da pasta. Pois bem, como prometido, na tarde desta quinta-feira (28), Tatiane e Elvino colocaram o plano em prática — anunciando as mudanças para as equipes de cada departamento.

— As mudanças têm relação com o decreto de cortes de gastos, mas não só isso. Estamos buscando otimizar as funções exercidas por alguns servidores, observando a carga horária, o que tem a ver diretamente com o decreto. Mas também diz respeito a uma questão organizacional. A equipe recebeu bem as alterações realizadas — afirmou Tatiane Frizzo, após a reunião geral que estabeleceu um organograma atualizado.

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Centro de Cultura Ordovás

Entre as trocas de cadeiras, a servidora pública Maysa Stedile deixa o cargo de diretora do Centro de Cultura Ordovás. A partir disso, ela volta à gerência da Unidade de Artes Cênicas. Com a saída da Maysa, a gestão será compartilhada entre o servidor Diego Lunelli e, o cargo de comissão, Anderson Barros.

Elvino explica que Diego é o atual diretor da Unidade de Música, função que será mantida, sendo responsável agora também pela parte artística da pasta, incluindo o Coro Municipal, a Orquestra de Sorpos e a Cia de Dança. Anderson, por sua vez, vai tratar mais de questões administrativas e da gestão do espaço.

Arte e Cultura Popular

A reorganização prevê mudanças na Unidade de Arte e Cultura Popular. A servidora Carine Turely deixa o cargo de direção da unidade, que passará a ser conduzida por Paulo Marmentini, também servidor da equipe. Nas demais unidades, estão mantidas as equipes e os gestores.

Outro ponto previsto é o retorno da assessoria do Conselho Municipal de Política Cultural ao gabinete da Secretaria da Cultura. O objetivo, dizem Tatiane e Elvino, é "facilitar encaminhamentos e fortalecer a integração entre as áreas".

Nova função para o secretário adjunto

A partir dessa reformulação, além de focar-se nos editais, emendas e projetos estratégicos da Secretaria da Cultura, Elvino Santos, vai acompanhar mais de perto as ações da Unidade de Arte e Cultura Popular.

Veja quem coordena cada um dos departamentos:

Diretoria das Unidades Artísticas e do Centro Municipal de Cultura Ordovás: Diego Lunelli

Gerência Administrativa do Centro Municipal de Cultura Ordovás: Anderson Barros

Direção de Arte e Cultura Popular: Paulo Marmentini

Gerência da Unidade de Artes Cênicas: Maysa Stedile