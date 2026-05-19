Carla Vanez lança espaço multicultural com atividades artísticas em Caxias do Sul

Olha só que bacana! A multifacetada Carla Vanez investe em um novo projeto. Fundadora da Cia Uerê, grupo com trajetória de 19 anos na cena cultural da cidade e atuação em teatro, dança, circo e formação artística, Carla vai abrir o Espaço Multicultural.
O espaço nasce com a proposta de promover arte, movimento e encontros através de aulas de várias linguagens artísticas, além da realização de oficinas, apresentações e ações culturais abertas à comunidade.
As atividades se iniciam na primeira semana de junho, com turmas para crianças, jovens e adultos, incluindo modalidades como Dança Afro, Samba + Axé, Teatro, Acrobacia, Circo e Dança 40+.
Onde fica
O Espaço Multicultural Carla Vanez fica na localizado na Av. Júlio de Castilhos, 1.188 - Sala 51 - Caxias do Sul.