Caio Fernando Abreu é o autor homenageado desta segunda-feira no Órbita Literária, em Caxias

A vida e a obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948 - 1996) vai ser reverenciada em Caxias do Sul. O autor de O Ovo Apunhalado (1975), Morangos Mofados (1982) e Pequenas Epifanias (1996), entre tantos outros, é o tema e voz do Órbita Literária desta segunda-feira (25), na Livraria e Café Do Arco da Velha.
Quem conduz o painel Para sempre - Caio F. é a professora e escritora Ana Cardoso, doutora em Literatura Brasileira pela UFRGS, autora de A justa medida - estudos de Osman Lins, e especialista em Caio Fernando Abreu.
— Neste encontro você poderá selecionar um texto de Caio que te sensibiliza e compartilhar com os orbitantes. O papo é para celebrar o frio, mas aquecido pelo aconchego de uma conversa, de forma sagrada e poética, ao pé do ouvido, como o escritor tanto apreciava — explica Ana Cardoso.
Pinta lá! O Órbita Literária se inicia às 19h30min. A livraria Do Arco da Velha fica na rua Dr. Montaury, 1.570, Centro. A entrada é franca.