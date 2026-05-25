Caio Fernando Abreu é o autor homenageado desta segunda-feira no Órbita Literária, em Caxias

Caio Fernando Abreu ganhou três vezes o Prêmio Jabuti, pelos livros: "Triângulo das aguas" (1984), "Os dragões não conhecem o paraíso (1989) e "Ovelhas negras" (1996). Adriana Franciosi / Agencia RBS

A vida e a obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948 - 1996) vai ser reverenciada em Caxias do Sul. O autor de O Ovo Apunhalado (1975), Morangos Mofados (1982) e Pequenas Epifanias (1996), entre tantos outros, é o tema e voz do Órbita Literária desta segunda-feira (25), na Livraria e Café Do Arco da Velha.

Quem conduz o painel Para sempre - Caio F. é a professora e escritora Ana Cardoso, doutora em Literatura Brasileira pela UFRGS, autora de A justa medida - estudos de Osman Lins, e especialista em Caio Fernando Abreu.

— Neste encontro você poderá selecionar um texto de Caio que te sensibiliza e compartilhar com os orbitantes. O papo é para celebrar o frio, mas aquecido pelo aconchego de uma conversa, de forma sagrada e poética, ao pé do ouvido, como o escritor tanto apreciava — explica Ana Cardoso.

Leia Mais Carla Vanez lança espaço multicultural com atividades artísticas em Caxias do Sul