Autor de 'Viva como Você Quer Viver', Eduardo Shinyashiki ministra palestra em Caxias do Sul 

Eduardo Shinyashiki vem a Caxias para ministrar a palestra "Destrave o Seu Carisma", no Recreio da Juventude. Divulgação / Divulgação

O escritor Eduardo Shinyashiki, palestrante e especialista em desenvolvimento pessoal, liderança e comportamento humano está de malas prontas para voltar a Caxias. É que no dia 27 de maio ele vem ministrar a palestra Destrave o Seu Carisma, às 20h, na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul.

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Formado em Administração e com estudos em neuropsicologia e programação neurolinguística, ele se destacou por abordar autoconhecimento e alta performance. É autor de obras como Viva como Você Quer Viver e A Vida É um Milagre, que tratam de propósito e realização pessoal.

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Quanto custa

Ingressos a partir de R$ 90 (para grupos), à venda no site Eventiza.