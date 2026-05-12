Autor de 'Viva como Você Quer Viver', Eduardo Shinyashiki ministra palestra em Caxias do Sul 

O escritor Eduardo Shinyashiki, palestrante e especialista em desenvolvimento pessoal, liderança e comportamento humano está de malas prontas para voltar a Caxias. É que no dia 27 de maio ele vem ministrar a palestra Destrave o Seu Carisma, às 20h, na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul.
Formado em Administração e com estudos em neuropsicologia e programação neurolinguística, ele se destacou por abordar autoconhecimento e alta performance. É autor de obras como Viva como Você Quer Viver e A Vida É um Milagre, que tratam de propósito e realização pessoal.
Quanto custa
Ingressos a partir de R$ 90 (para grupos), à venda no site Eventiza.
A renda será destinada à Casa Anjos Voluntários, fundada em 2003, que oferece serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.