Anúncio dos impactos do pacote de corte de gastos do governo Adiló ao setor cultural de Caxias do Sul virá a conta-gotas

Uma semana depois da publicação do pacotão do prefeito Adiló Didomenico, que prevê cortes de gastos em todas as secretarias, o poder público ainda não conseguiu dimensionar os efeitos em cada pasta.
Na Secretaria da Cultura, por exemplo, além do impacto direto com o corte de horas extras, por não estar listada entre as pastas essenciais, o decreto “veda o custeio de eventos de qualquer natureza”.
A secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, procurada por mais de uma vez pela minha colega Tamires Piccoli, diz que ainda avalia a situação.
Enquanto isso, o perfil da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul, no Instagram, anuncia a suspensão da audição de novos bailarinos, justamente por causa dos cortes de gastos. Ao que parece, vai ser assim, em conta-gotas a revelação do real impacto do decreto no setor cultural da cidade.