Anúncio dos impactos do pacote de corte de gastos do governo Adiló ao setor cultural de Caxias do Sul virá a conta-gotas

Em postagem desta segunda-feira (4) a Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul anuncia a suspensão da audição de novos bailarinos. @ciadedanca,Instagram / Divulgação

Uma semana depois da publicação do pacotão do prefeito Adiló Didomenico, que prevê cortes de gastos em todas as secretarias, o poder público ainda não conseguiu dimensionar os efeitos em cada pasta.

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Na Secretaria da Cultura, por exemplo, além do impacto direto com o corte de horas extras, por não estar listada entre as pastas essenciais, o decreto “veda o custeio de eventos de qualquer natureza”.

A secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, procurada por mais de uma vez pela minha colega Tamires Piccoli, diz que ainda avalia a situação.

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