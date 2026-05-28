Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

A serenidade inútil

O jornalista acorda achando que precisa explicar os acontecimentos do dia. O cronista, pior: pensa que vai tropeçar numa epifania em cada esquina

Marcelo Mugnol

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