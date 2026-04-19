Três dias para ativar a criatividade sob a inspiração da brasilidade, em Caxias do Sul

Entre amanhã e quinta-feira vai rolar por aqui o World Creativity Day 2026, ou seja, o Dia Mundial da Criatividade pra ti que não fala inglês. O movimento internacional reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) terá programação gratuita e descentralizada em Caxias do Sul.
O tema desse ano é Brasilidade e sob essa inspiração serão realizadas mais de 50 atividades nas áreas de cultura, educação e empreendedorismo, reforçando a cidade como polo de inovação.
Agende-se
Veja alguns destaques da programação e onde ocorrem. A programação completa e a ficha de inscrição estão disponíveis nesse link.
Terça-feira (21)
- Das 8h às 18h: Diversas atividades entre treino de corrida, oficinas para crianças, yoga e apresentação da bateria do Bloco da Ovelha - Villagio Caxias
Quarta-feira (22)
- Das 9h às 16h30mi: Painéis de inovação, estratégia e robótica na automação industrial - CIC Caxias
- Das 13h às 19h: Experiências imersivas de voo e corrida, IA na prática e palestra de criatividade e contracultura - Uniftec
- Das 14h às 20h: Palestras sobre liderança 4.0, criatividade em finanças. vitrine digital e prevenção de crimes digitais - Senac
- Das 16h às 21h30min: Palestras sobre endoscopia por imagem, Amazônia e saúde pública, tecnologia e longevidade e cirurgia robótica - FSG
- Das 9h às 16h30min: Palestras de inovação, novos negócios em Medicina e inteligência artificial e captação de recursos e fomento para projetos de inovação - UCS
Quinta-feira (23)
- Das 14h às 20h30min: Palestras de estratégias de crescimento, soluções criativas com IA e vendas - Senac
- Das 18h às 21h: Palestras sobre registro e marcas e patentes, como lidar com as emoções e tecnologia aplicada às vendas - Uniftec
- Das 18h às 21h: Palestras sobre saúde mental, desafios da inovação e da relação entre ser humano e IA - FSG
- Das 13h às 16h30min: Feira de empreendedoras criativas, e palestras sobre a força da coletividade e liderança feminina - UCS