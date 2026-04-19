Três dias para ativar a criatividade sob a inspiração da brasilidade, em Caxias do Sul

World Creativity Day é um movimento internacional reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Andreas Berheide / stock.adobe.com

Entre amanhã e quinta-feira vai rolar por aqui o World Creativity Day 2026, ou seja, o Dia Mundial da Criatividade pra ti que não fala inglês. O movimento internacional reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) terá programação gratuita e descentralizada em Caxias do Sul.

O tema desse ano é Brasilidade e sob essa inspiração serão realizadas mais de 50 atividades nas áreas de cultura, educação e empreendedorismo, reforçando a cidade como polo de inovação.

Agende-se

Veja alguns destaques da programação e onde ocorrem. A programação completa e a ficha de inscrição estão disponíveis nesse link.

Terça-feira (21)

Das 8h às 18h: Diversas atividades entre treino de corrida, oficinas para crianças, yoga e apresentação da bateria do Bloco da Ovelha - Villagio Caxias

Quarta-feira (22)

Das 9h às 16h30mi: Painéis de inovação, estratégia e robótica na automação industrial - CIC Caxias

Painéis de inovação, estratégia e robótica na automação industrial - Das 13h às 19h: Experiências imersivas de voo e corrida, IA na prática e palestra de criatividade e contracultura - Uniftec

Experiências imersivas de voo e corrida, IA na prática e palestra de criatividade e contracultura - Das 14h às 20h : Palestras sobre liderança 4.0, criatividade em finanças. vitrine digital e prevenção de crimes digitais - Senac

: Palestras sobre liderança 4.0, criatividade em finanças. vitrine digital e prevenção de crimes digitais - Das 16h às 21h30min : Palestras sobre endoscopia por imagem, Amazônia e saúde pública, tecnologia e longevidade e cirurgia robótica - FSG

: Palestras sobre endoscopia por imagem, Amazônia e saúde pública, tecnologia e longevidade e cirurgia robótica - Das 9h às 16h30min: Palestras de inovação, novos negócios em Medicina e inteligência artificial e captação de recursos e fomento para projetos de inovação - UCS

Quinta-feira (23)